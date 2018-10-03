Osservatori del Manchester City domenica al Franchi per vedere Milenkovic, non solo la Juventus sul difensore

Non solo la Juventus su Nikola Milenkovic, giovane e promettente difensore della Fiorentina classe 97. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che ha nuovamente mandato un osse...

Non solo la Juventus su Nikola Milenkovic, giovane e promettente difensore della Fiorentina classe 97. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che ha nuovamente mandato un osservatore a seguirlo per la partita Fiorentina-Atalanta giocata domenica al Franchi. In estate, come dichiarato anche dal presidente esecutivo viola Mario Cognigni, la società gigliata ha rifiutato un'offerta da 40 milioni per il difensore serbo.