Osservatori del Manchester City domenica al Franchi per vedere Milenkovic, non solo la Juventus sul difensore
Non solo la Juventus su Nikola Milenkovic, giovane e promettente difensore della Fiorentina classe 97. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che ha nuovamente mandato un osse...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 12:10
Non solo la Juventus su Nikola Milenkovic, giovane e promettente difensore della Fiorentina classe 97. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che ha nuovamente mandato un osservatore a seguirlo per la partita Fiorentina-Atalanta giocata domenica al Franchi. In estate, come dichiarato anche dal presidente esecutivo viola Mario Cognigni, la società gigliata ha rifiutato un'offerta da 40 milioni per il difensore serbo.