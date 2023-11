Grealish ridicolizza Amrabat nel derby di Manchester. I tifosi dello United vogliono rispedirlo alla Fiorentina

Sofyan Amrabat continua a non convincere in Premier League. Domenica scorsa è andato in scena il derby di Manchester tra City e United che ha visto la vittoria netta (0-3) della formazione guidata da Pep Guardiola. A prendersi la scena è stato Jack Grealish che, oltre ad essere stato uno dei migliori in campo, ha fatto venire il mal di testa all’ex centrocampista della Fiorentina con una finta a metà campo. Amrabat è caduto goffamente per terra scatenando il dissenso tra i tifosi del Manchester United che a più riprese hanno espresso la volontà di non voler più vedere il calciatore marocchino in campo.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DANIELE PRADE’