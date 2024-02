Italiano prende spunto da Pep Guardiola: “Il nuovo Beltran ricorda Julian Alvarez del Manchester City”

Grande prestazione di Lucas Beltran nel monday match, impiegato alle spalle di Belotti su “illuminazione” di Vincenzo Italiano. Che il percorso del “vichingo” possa essere paragonato a quello di Julian Alvarez? Come se il tecnico viola abbia tratto ispirazione da un maestro come Pep Guardiola per la preparazione della partita contro la Lazio, riuscendo ad avere la meglio sulle idee di calcio di Maurizio Sarri, che in questi tre anni ha sempre fatto ricco bottino contro la Fiorentina. Dall’attuale tecnico del Manchester City forse Italiano ha preso in prestito la soluzione tattica che vede l’argentino di Córdoba, arrivato a Firenze da punta come Julian Alvarez, trasformarsi in un qualcosa di diverso, adattandolo ad un concetto di calcio moderno: “Mezzala d’attacco con licenza di buttarsi avanti e diventare trequartista, se non attaccante aggiunto, a seconda dei momenti del match e delle necessità” scrive TMW, illustrando le fondamenta di questo paragone tutto argentino.

LEGGI ANCHE: BONAVENTURA METTE ALLE SPALLE DUE MESI DA INCUBO