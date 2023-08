TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City

La Fiorentina cercherà di chiudere il suo calciomercato con un difensore centrale, che andrà a completare il reparto a disposizione di Vincenzo Italiano. Il nome in cima alla lista della dirigenza viola resta quello di Murillo Santiago Costa dos Santos, conosciuto semplicemente come Murillo, di proprietà del Corinthians. Già da settimane il club gigliato sta seguendo con attenzione il classe 2002 e ha prima presentato un’offerta da 8 milioni di euro, rifiutata, arrivando poi fino a 12, ma anche in questo caso i brasiliani hanno detto no.

Il Corinthians ha infatti le idee molto chiare: per lasciar partire il centrale prenderà in considerazione soltanto una proposta da 20 milioni di euro, oppure potrebbe accontentarsi anche di 15, ma in questo caso vorrebbe inserire nell’accordo una percentuale sulla futura rivendita, che sarebbe molto alta. La Fiorentina proverà a tornare all’attacco nelle prossime ore, ma è difficile che i sudamericani cambino la loro posizione.

Il motivo è semplice: Murillo piace infatti anche al Paris Saint-Germain, che è arrivato a mettere sul piatto 15 milioni di euro, cifra, appunto, rifiutata dal Corinthians, e oltre ai francesi, sulle tracce del difensore, c’è anche il Manchester City, che lo sta monitorando per la prossima stagione. La Fiorentina deve dunque competere con due potenze del calcio europeo, ma se dovesse arrivare alla giusta offerta, quella da 20 milioni di euro, potrebbe accaparrarsi il giocatore in questi ultimi giorni di calciomercato. Lo riporta TMW

