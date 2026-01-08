8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:19

Tutti pazzi per Kayode: L’ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter

Il Brentford però, per il momento, lo considera incedibile, ma l'ex Fiorentina ha incantato tutti in Premier League

Michael Kayode ormai non è più una sorpresa. L’ex Fiorentina, classe 2004, è tra i migliori giocatori in assoluto per rendimento dell’intera Premier League e su di lui oggi ci sono comprensibilmente squadre di primo livello come Manchester City, Bayern Monaco e anche due big del nostro campionato come Juventus e Inter. Nerazzurri e bianconeri, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, stanno infatti pensando a riportare l’ex viola in Italia per il mercato estivo e lo stanno dunque monitorando con attenzione. Il Brentford però, per il momento, lo considera incedibile.

