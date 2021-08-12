Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025

La Fiorentina resiste all'assalto delle big europee per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è vicino al rinnovo contrattuale con i Viola fino al 2025 con clausola rescissoria di 70 milioni di euro

L'accordo per il rinnovo contrattuale tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic è vicino. Il bomber serbo, stando a quanto scritto dal Corriere della Sera, sarebbe molto vicino a firmare il contratto che lo legherà al club di Firenze fino al 2025 con una clausola rescissoria di 70 milioni. I tifosi dovranno trattenere il fiato ancora fino alla fatidica firma, scrive il quotidiano. Sull'attaccante ci sarebbe mezza Europa. Prima l'Inter alla ricerca del sostituto del partente Lukaku. Ora Tottenham, Manchester City ed Atletico Madrid. La Fiorentina resiste. Commisso vuole trattenerlo, ma senza il prolungamento di contratto sarà difficile resiste ad una proposta di 70 milioni.

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