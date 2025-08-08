8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

La Gazzetta dello Sport riporta: “Vlahovic può diventare una pedina di scambio per Tonali, è fuori dalla Juve”

Calciomercato

Mirko Carmignani

8 Agosto · 22:14

di

L'attaccante serbo potrebbe diventare utile per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle per abbassare il prezzo

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it Dusan Vlahovic potrebbe diventare una pedina utile per la Juventus per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista azzurro del Newcastle che piace molto ai bianconeri, ma che ha un prezzo del cartellino molto elevato, però gli inglesi sono in cerca di un attaccante per sostituire lo svedese Isak ormai sposo del Liverpool e forse Vlahovic potrebbe essere il sostituto.

La Juventus intende allora inserire il serbo per abbassare il prezzo con anche Savona e Douglas Luiz pronti ad entrare nella trattativa come contropartite valide per chiudere in fretta la trattativa che può portare Vlahovic lontano dalla Juventus che ha tanto voluto tre anni fa.

