Retroscena Vlahovic, il Newcastle si era inserito sulla Juventus, ma Vlahovic ha rifiutato

Dusan Vlahovic è oramai a un passo dalla Juventus, per un trasferimento da 70 milioni più 5 di bonus. Nelle scorse ore c’era stato un contatto con il Newcastle, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto, ma Dusan Vlahovic ha dato la stessa risposta che aveva già dato all’Arsenal nei giorni scorsi: un rifiuto a più di dieci milioni a stagione. Vlahovic ha sempre chiesto di giocare in un top club e il Newcastle – così come l’Arsenal – al momento non lo è. Lo riporta TMW

SUI SOCIAL TUTTI DERIDONO LA FIORENTINA