Cm.com: "Il Newcastle ha chiesto Kean per sostituire Isak. Contatti in corso con il suo agente"

La stagione di Moise Kean non sta passando inosservata, avvicinando una moltitudine di corteggiatori. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il numero 20 viola è finito in cima alla lista...

La stagione di Moise Kean non sta passando inosservata, avvicinando una moltitudine di corteggiatori. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il numero 20 viola è finito in cima alla lista dei desideri di una squadra di Premier League: si tratta del Newcastle, che cerca un degno sostituto di Isak, che potrebbe trasferirsi all'Arsenal o al Chelsea. I Megpies hanno già avviato i contatti con l'entourage di Kean, per valutare la fattibilità dell'operazione.

Il Newcastle starebbe quindi considerando seriamente di pagare la clausola rescissoria di 52 milioni di euro che il giocatore ha inserito nel suo contratto al momento del trasferimento dalla Juventus alla Fiorentina. Tuttavia, la clausola può essere attivata solo tra l'1 e il 15 luglio.