Dall'Inghilterra: "Il Newcastle vuole investire i 30 milioni su Nico Gonzalez dopo la cessione di Almiron"
Nico Gonzalez è sul mercato e la Fiorentina aspetta solo l'offerta giusta per venderlo. Su di lui non solo squadre italiane ma anche inglesi
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2024 13:01
Secondo quanto riportano i media inglesi, ci sarebbe anche il Newcastle tra i club interessati a Nico Gonzalez che potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina in questa sessione di mercato. La squadra inglese potrebbe cedere Almiron per 30 milioni in Arabia Saudita e investire i soldi per Nico Gonzalez. Il giocatore argentino tornerà a Firenze da lunedi dopo le fatiche della Copa America.
LA FIORENTINA SI MUOVE PER IL PORTIERE
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