Labaro Viola

Dall'Inghilterra: "Il Newcastle vuole investire i 30 milioni su Nico Gonzalez dopo la cessione di Almiron"

Nico Gonzalez è sul mercato e la Fiorentina aspetta solo l'offerta giusta per venderlo. Su di lui non solo squadre italiane ma anche inglesi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2024 13:01
Dall'Inghilterra: "Il Newcastle vuole investire i 30 milioni su Nico Gonzalez dopo la cessione di Almiron" -
News
Newcastle
Nico Gonzalez
Condividi

Secondo quanto riportano i media inglesi, ci sarebbe anche il Newcastle tra i club interessati a Nico Gonzalez che potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina in questa sessione di mercato. La squadra inglese potrebbe cedere Almiron per 30 milioni in Arabia Saudita e investire i soldi per Nico Gonzalez. Il giocatore argentino tornerà a Firenze da lunedi dopo le fatiche della Copa America.

LA FIORENTINA SI MUOVE PER IL PORTIERE

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-insistera-per-avere-de-gea-musso-non-interessa-turati-costa-troppo/262871/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok