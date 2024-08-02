Pedullà: "La Fiorentina insisterà per avere De Gea. Musso non interessa. Turati costa troppo"

La Fiorentina vuole un portiere, il club viola sta sondando alcuni nomi ma il preferito è de Gea. Il punto di Pedullà

La Fiorentina cerca un portiere con tutto il rispetto che si deve a Terracciano (oggi in sede c’è stato il suo agente per avere lumi sul suo futuro). Ieri vi abbiamo anticipato la pista De Gea che procede e intriga non poco, risultano infondate le voci – circolate oggi in Inghilterra – di una richiesta di 6 milioni di ingaggio a stagione. Alla Fiorentina è stato accostato Turati, abbastanza separato in casa Sassuolo, che piace ma che ha costi elevati. Comunque De Gea sarebbe una soluzione di prestigio e la Fiorentina insisterà. Ci sono pochi margini invece per quanto riguarda Musso, una scelta che tecnicamente non viene messa ai primi posti della lista relativa al portiere. Lo scrive Alfredo Pedullà

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