Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, la Fiorentina avrebbe chiesto per cedere Milenkovic al Newcastle 45 milioni di euro. Il difensore viola classe 97 ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e nella prossima estate, a meno che non arrivi un rinnovo di contratto, sarà ceduto dalla società viola.

LE PAROLE DI COMMISSO HANNO FATTO ARRABBIARE I NERVI