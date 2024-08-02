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Nazione: “Non solo Juve ed Atalanta su Nico, sullo sfondo restano Newcastle ed Atletico Madrid”

L'eventuale arrivo di Gudmundsson va di pari passo con la cessione di Nico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2024 08:49
Nazione: “Non solo Juve ed Atalanta su Nico, sullo sfondo restano Newcastle ed Atletico Madrid” -
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La giornata di ieri è stata importante anche per Albert Gudmundsson, che la Fiorentina è tornata a trattare con forza. Chiaro che l’eventuale arrivo dell’islandese vada di pari passo con la cessione di Nico Gonzalez, per il quale si continuano a registrare gli interessamenti di Atalanta e Juventus. Parte fissa (intorno ai 20 milioni) e contropartita tecnica. Gli orobici mettono sul piatto il cartellino di Musso, la Juventus ha da offrire quello di McKennie.

Vedremo quale pista si accenderà maggiormente, anche in base alla preferenza del 10 argentino. Sullo sfondo restano ipotesi estere. Dal Newcastle all’Atletico Madrid, in diversi ci stanno pensando. Lo riporta La Nazione. 

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