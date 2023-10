Il Newcastle sarà al fianco di Tonali: “Pieno sostegno a lui e alla sua famiglia”

Tramite un comunicato ufficiale il Newcastle, squadra di Sandro Tonali, ha espresso il proprio pensiero sulla situazione che si è creata attorno al centrocampista italiano, fornendo delle informazioni a riguardo e dichiarando di volerlo supportare in questo momento difficile. Di seguito la nota ufficiale del club inglese: “Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.