TMW, Fiorentina ha comunicato agli agenti di Nico Gonzalez che non è in vendita. Newcastle era interessato

Nelle scorse settimane ci sono stati interessamenti forti da parte della Premier League per Nico Gonzalez. Detto dell’offerta del Leicester da circa 30 milioni di sterline, la Fiorentina ha avuto dei colloqui con gli agenti argentini: è stata comunicata l’incedibilità dell’attaccante, a meno di offerte straordinarie (oltre i 40 milioni di sterline) che difficilmente perverranno considerati i tanti infortuni degli ultimi mesi e il fatto di non avere giocato il Mondiale in Qatar.

Così Gonzalez – ma anche Amrabat – non sarà come Dusan Vlahovic. L’anno scorso una proposta fuori dalle righe della Juventus – 75 milioni di euro – aveva fatto saltare il banco, ma all’orizzonte non ci sono novità di una portata del genere. A giugno può essere tutto differente, perché il Brighton di De Zerbi ha fatto un sondaggio e probabilmente cederà anche Mac Allister, ma non è l’unico club ad averlo messo nel mirino. C’è stata una videochiamata fra gli agenti e il Newcastle: nessuna offerta da parte dei Magpies, ma è un obiettivo sensibile soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

Così l’idea di Commisso e di Barone è quella di non cedere Nico Gonzalez, nonostante fosse finito nel mirino dell’opinione pubblica per la tallonite pre Mondiale. Gonzalez rimarrà fino a giugno, poi il suo futuro sarà da scrivere. Con tanti interessamenti in Premier League è difficile pensare che non arrivi l’offerta giusta in estate. Lo riporta TMW

