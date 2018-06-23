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Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, seguito anche in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, sembra indirizzato verso la Premier League...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2018 06:18
Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista -
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Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, seguito anche in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, sembra indirizzato verso la Premier League con il Newcastle che offre 12 milioni per il suo cartellino. La Juventus chiede 20 ma con ogni probabilità a metà strada si troverà l’accordo che porterà lontano da Torino l’ex Genoa.

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