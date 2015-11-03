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Notizie Sturaro Fiorentina

Il Genoa prende Sturaro dalla Juventus e paga 16 milioni. Maxi plusvalenza bianconera

06 febbraio 2019 22:40

Ansa, il Genoa si scatena: presi Sanabria e Sturaro. Per Pjaca la Juventus ha dato l'ok. Adesso il croato...

24 gennaio 2019 16:52

Da Lisbona: Sturaro allo Sporting in prestito. Sfuma la Fiorentina?

10 agosto 2018 10:15

Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona

07 agosto 2018 16:41

TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas...

03 agosto 2018 09:05

TuttoSport, braccio di ferro con la Juve per Pjaca. Corvino non vuole inserire Sturaro

01 agosto 2018 08:06

La Fiorentina, Pjaca, Sturaro e la Juventus. Ecco lo stato della trattativa, il croato vuole solo la maglia viola

31 luglio 2018 08:41

Sky, Pjaca: la Juve apre al prestito con diritto di riscatto. A Firenze anche Sturaro a titolo definitivo?

30 luglio 2018 20:24

Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista

23 giugno 2018 06:18

Corriere Fiorentino, oltre a Soucek la Fiorentina punta Sturaro della Juve per il centrocampo

14 giugno 2018 09:03

Ag. Sturaro apre alla cessione: “Vuole di più. Molte società interessate” Occasione per la viola?

22 febbraio 2018 08:58

Ag. Sturaro: "Difficile che lasci la Juve a gennaio, se lo fa è per andare all'estero"

09 gennaio 2018 10:12

Bufera su Sturaro, insulta un ragazzino napoletano: "Gomorra di merda sto qui con tua mamma"

13 dicembre 2017 16:48

Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi

26 settembre 2017 12:18

Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola"

22 settembre 2017 13:37

Mercato chiuso, ma Corvino resta in fissa per Sturaro. Nuovo attacco a gennaio se Allegri lo ignora...

03 settembre 2017 16:10

La Nazione, la Fiorentina ha chiesto ancora una volta Sturaro alla Juventus, ipotesi prestito secco

22 agosto 2017 10:28

Ag. Sturaro: "Ho incontrato Corvino, lo voleva alla Fiorentina. Tiene in grande considerazione Stefano..."

20 agosto 2017 17:50

Ag. Sturaro: "Vi posso dire che sicuramente non andrà alla Fiorentina anche se Corvino si era detto interessato"

25 luglio 2017 16:10

Non solo viola: la Juve ora offre Pjaca e Sturaro anche alla Lazio, per arrivare a Keita

19 luglio 2017 16:23

Bernardeschi: Fiorentina e Juventus vogliono chiudere

17 luglio 2017 18:37

Pedullà: "Il Milan non ha mai fatto offerte per Kalinic. Sturato e Pjaca non vogliono andare alla Fiorentina"

17 luglio 2017 15:14

Gazzetta, 40 milioni più Sturaro, ogni giorno è quello buono per chiudere la trattativa di Bernardeschi alla Juventus

17 luglio 2017 09:45

Gazzetta, Sturaro alla Fiorentina, Bernardeschi alla Juventus. La volontà è quella di chiudere entro giovedi

16 luglio 2017 11:31

La Nazione, Pioli vuole Sturaro, l'agente: "Abbiamo visto Corvino e ci ha detto di volere il calciatore"

16 luglio 2017 09:52

Pedullà: "Sturaro non può entrare nell'operazione di Bernardeschi perché la Juventus lo valuta 20 milioni"

15 luglio 2017 16:22

Corriere dello Sport, Sturaro può arrivare davvero alla Fiorentina, operazione slegata da quella di Bernardeschi

15 luglio 2017 12:10

Di Marzio, la Juventus per avere Bernardeschi è pronta ad offrire Sturaro alla Fiorentina

14 luglio 2017 15:55

Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi

30 giugno 2017 13:26

Da Roma, la Fiorentina vuole Stefano Sturaro della Juventus. Anche Lazio, Atalanta e Everton sul giocatore

18 giugno 2017 18:35

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