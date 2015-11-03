Notizie Sturaro Fiorentina

Il Genoa prende Sturaro dalla Juventus e paga 16 milioni. Maxi plusvalenza bianconera
06 febbraio 2019 22:40
Ansa, il Genoa si scatena: presi Sanabria e Sturaro. Per Pjaca la Juventus ha dato l'ok. Adesso il croato...
24 gennaio 2019 16:52
Da Lisbona: Sturaro allo Sporting in prestito. Sfuma la Fiorentina?
10 agosto 2018 10:15
Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona
07 agosto 2018 16:41
TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas...
03 agosto 2018 09:05
TuttoSport, braccio di ferro con la Juve per Pjaca. Corvino non vuole inserire Sturaro
01 agosto 2018 08:06
La Fiorentina, Pjaca, Sturaro e la Juventus. Ecco lo stato della trattativa, il croato vuole solo la maglia viola
31 luglio 2018 08:41
Sky, Pjaca: la Juve apre al prestito con diritto di riscatto. A Firenze anche Sturaro a titolo definitivo?
30 luglio 2018 20:24
Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista
23 giugno 2018 06:18
Corriere Fiorentino, oltre a Soucek la Fiorentina punta Sturaro della Juve per il centrocampo
14 giugno 2018 09:03
Ag. Sturaro apre alla cessione: “Vuole di più. Molte società interessate” Occasione per la viola?
22 febbraio 2018 08:58
Ag. Sturaro: "Difficile che lasci la Juve a gennaio, se lo fa è per andare all'estero"
09 gennaio 2018 10:12
Bufera su Sturaro, insulta un ragazzino napoletano: "Gomorra di merda sto qui con tua mamma"
13 dicembre 2017 16:48
Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi
26 settembre 2017 12:18
Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola"
22 settembre 2017 13:37
Mercato chiuso, ma Corvino resta in fissa per Sturaro. Nuovo attacco a gennaio se Allegri lo ignora...
03 settembre 2017 16:10
La Nazione, la Fiorentina ha chiesto ancora una volta Sturaro alla Juventus, ipotesi prestito secco
22 agosto 2017 10:28
Ag. Sturaro: "Ho incontrato Corvino, lo voleva alla Fiorentina. Tiene in grande considerazione Stefano..."
20 agosto 2017 17:50
Ag. Sturaro: "Vi posso dire che sicuramente non andrà alla Fiorentina anche se Corvino si era detto interessato"
25 luglio 2017 16:10
Non solo viola: la Juve ora offre Pjaca e Sturaro anche alla Lazio, per arrivare a Keita
19 luglio 2017 16:23
Bernardeschi: Fiorentina e Juventus vogliono chiudere
17 luglio 2017 18:37
Pedullà: "Il Milan non ha mai fatto offerte per Kalinic. Sturato e Pjaca non vogliono andare alla Fiorentina"
17 luglio 2017 15:14
Gazzetta, 40 milioni più Sturaro, ogni giorno è quello buono per chiudere la trattativa di Bernardeschi alla Juventus
17 luglio 2017 09:45
Gazzetta, Sturaro alla Fiorentina, Bernardeschi alla Juventus. La volontà è quella di chiudere entro giovedi
16 luglio 2017 11:31
La Nazione, Pioli vuole Sturaro, l'agente: "Abbiamo visto Corvino e ci ha detto di volere il calciatore"
16 luglio 2017 09:52
Pedullà: "Sturaro non può entrare nell'operazione di Bernardeschi perché la Juventus lo valuta 20 milioni"
15 luglio 2017 16:22
Corriere dello Sport, Sturaro può arrivare davvero alla Fiorentina, operazione slegata da quella di Bernardeschi
15 luglio 2017 12:10
Di Marzio, la Juventus per avere Bernardeschi è pronta ad offrire Sturaro alla Fiorentina
14 luglio 2017 15:55
Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi
30 giugno 2017 13:26
Da Roma, la Fiorentina vuole Stefano Sturaro della Juventus. Anche Lazio, Atalanta e Everton sul giocatore
18 giugno 2017 18:35
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