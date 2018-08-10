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Da Lisbona: Sturaro allo Sporting in prestito. Sfuma la Fiorentina?

Come riportato dal quotidiano lusitano, O Jogo, è in arrivo il centrocampista bianconero Stefano Sturaro in prestito. Il giocatore era un’obbiettivo anche della Fiorentina. Sfuma definitivamente il su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 10:15
Da Lisbona: Sturaro allo Sporting in prestito. Sfuma la Fiorentina? -
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Come riportato dal quotidiano lusitano, O Jogo, è in arrivo il centrocampista bianconero Stefano Sturaro in prestito. Il giocatore era un’obbiettivo anche della Fiorentina. Sfuma definitivamente il suo approdo in viola?

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