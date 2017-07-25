Ag. Sturaro: "Vi posso dire che sicuramente non andrà alla Fiorentina anche se Corvino si era detto interessato"
La Juventus non lo ha messo in vendita ma lo vuole mezza serie A, costa 18/20 milioni" cosi Volpi l'agente di Stefano Sturaro
Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, ha parlato a SoccerNewsdel futuro del proprio assistito: "Pista Fiorentina esclusa? Sì, già dieci giorni fa. Anche se Corvino mi aveva espresso il suo interesse per Stefano. Tre quarti della Serie A sono su di lui. Sinceramente non mi piace fare classifiche, ma per Stefano é molto gratificante l’apprezzamento degli altri allenatori. Probabilità che rimanga in bianconero? La Juve non l’ha messo sul mercato,sono state le società a chiederlo, però il mercato può cambiare da un giorno all’altro. Valutazione? Il valore dato dai bianconeri credo che sia intorno ai 18/20 milioni".