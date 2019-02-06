Labaro Viola

Il Genoa prende Sturaro dalla Juventus e paga 16 milioni. Maxi plusvalenza bianconera

TORINO - Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Lo annuncia la Juventus in una nota. "Il centrocampista si era infatti trasferito in prestito al club rossoblu durante il mercato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 22:40
Il Genoa prende Sturaro dalla Juventus e paga 16 milioni. Maxi plusvalenza bianconera -
News
Juventus
Genoa
Sturaro
Condividi

TORINO - Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Lo annuncia la Juventus in una nota. "Il centrocampista si era infatti trasferito in prestito al club rossoblu durante il mercato di gennaio e, dopo il verificarsi delle condizioni contrattuali inserite nell'accordo, è ora scattato l'obbligo di acquisizione definitiva", si legge in un comunicato della società bianconera. Per la cessione di Sturaro la Juve incasserà "16,5 milioni di euro pagabili nei prossimi quattro esercizi" per una operazione che "genera un effetto economico positivo di circa 12,9 milioni"

Tuttosport.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok