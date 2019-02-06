Il Genoa prende Sturaro dalla Juventus e paga 16 milioni. Maxi plusvalenza bianconera

TORINO - Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Lo annuncia la Juventus in una nota. "Il centrocampista si era infatti trasferito in prestito al club rossoblu durante il mercato...

TORINO - Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Lo annuncia la Juventus in una nota. "Il centrocampista si era infatti trasferito in prestito al club rossoblu durante il mercato di gennaio e, dopo il verificarsi delle condizioni contrattuali inserite nell'accordo, è ora scattato l'obbligo di acquisizione definitiva", si legge in un comunicato della società bianconera. Per la cessione di Sturaro la Juve incasserà "16,5 milioni di euro pagabili nei prossimi quattro esercizi" per una operazione che "genera un effetto economico positivo di circa 12,9 milioni"

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