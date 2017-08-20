Ag. Sturaro: "Ho incontrato Corvino, lo voleva alla Fiorentina. Tiene in grande considerazione Stefano..."

L’agente di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve, confermando di aver avuto un incontro con la Fiorentina: “Non ho mai incontrato Percassi, sono state s...

L’agente di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve, confermando di aver avuto un incontro con la Fiorentina: “Non ho mai incontrato Percassi, sono state scritte delle bugie. Juric e Gasperini farebbero delle carte false per riaverlo con loro perché conoscono bene il suo modo di lavorare. L’unico incontro che è avvenuto è stato con Pantaleo Corvino, che voleva conoscere le situazioni riguardo Stefano e ha dimostrato una grande considerazione sul ragazzo. Sperava potesse essere della sua squadra. Atalanta e Genoa? Non nego che ci sia la volontà dei direttori sportivi di acquisirlo ipoteticamente in prestito, stanno cercando di convincerlo proprio perchè è l’anno del Mondiale”