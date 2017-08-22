La Nazione, la Fiorentina ha chiesto ancora una volta Sturaro alla Juventus, ipotesi prestito secco

Il discorso adesso è completamente diverso rispetto alla trattativa per Bernardeschi. Si può chiudere con un prestito con eventuale riscatto a giugno

Corvino sta lavorando alle cessioni, ma non solo. Qualcosa potrebbe accadere tra Fiorentina e Juventus che due giorni fa hanno riparlato di Sturaro. Il discorso sarebbe completamente diverso da quanto si era ipotizzato a margine dell’operazione Bernardeschi. La nuova (eventuale) trattativa per Sturaro prenderebbe infatti forma come prestito ’secco’ con eventuale riscatto fissato alla fine della stagione. La Fiorentina, insomma, avrebbe come costo ’sicuro’ il solo ingaggio stagionale del giocatore.

La Nazione