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TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas...

Come riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, per Pjaca e Sturaro la situazione è in stand-by. Per il croato è tutto fermo. Lo scoglio è quello ripetuto ormai da giorni: la formula. I bianconeri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 09:05
TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas... -
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Come riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, per Pjaca e Sturaro la situazione è in stand-by. Per il croato è tutto fermo. Lo scoglio è quello ripetuto ormai da giorni: la formula. I bianconeri continuano a volere l’obbligo di riscatto e la Fiorentina il diritto. Sturaro potrebbe arrivare a Firenze parola del suo agente che ha rivelato l’interesse di Corvino. Mirallas ormai vicino dal vestire la maglia viola.

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