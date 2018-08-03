TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas...
Come riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, per Pjaca e Sturaro la situazione è in stand-by. Per il croato è tutto fermo. Lo scoglio è quello ripetuto ormai da giorni: la formula. I bianconeri...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 09:05
Come riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, per Pjaca e Sturaro la situazione è in stand-by. Per il croato è tutto fermo. Lo scoglio è quello ripetuto ormai da giorni: la formula. I bianconeri continuano a volere l’obbligo di riscatto e la Fiorentina il diritto. Sturaro potrebbe arrivare a Firenze parola del suo agente che ha rivelato l’interesse di Corvino. Mirallas ormai vicino dal vestire la maglia viola.