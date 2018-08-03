TuttoSport, Pjaca e Sturaro in stand-by. Mirallas...

Come riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, per Pjaca e Sturaro la situazione è in stand-by. Per il croato è tutto fermo. Lo scoglio è quello ripetuto ormai da giorni: la formula. I bianconeri...

A cura di Redazione Labaroviola 03 agosto 2018 09:05

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