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Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona

Come riporta oggi Tuttosport, la Fiorentina continua ad essere in pole per prelevare Stefano Sturaro dalla Juventus: il club bianconero ha bisogno di cederlo e, complice l'affare appena andato in port...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 16:41
Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona -
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Come riporta oggi Tuttosport, la Fiorentina continua ad essere in pole per prelevare Stefano Sturaro dalla Juventus: il club bianconero ha bisogno di cederlo e, complice l'affare appena andato in porto con Marko Pjaca, ha aperto alla trattativa con Corvino. La viola si ritrova dunque in pole, ma occhio alla concorrenza dello Sporting Lisbona che, dopo aver rinnovato il contratto di Battaglia, si è inserito prepotentemente per il centrocampista.

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