Bernardeschi: Fiorentina e Juventus vogliono chiudere

Le ultime sulla trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Bernardeschi.

Sono ore calde queste per il futuro di Federico Bernardeschi: sia il calciatore che le 2 squadre, Juventus e Fiorentina, vogliono chiudere entro giovedì (per questo è stata spostata la data del suo eventuale arrivo a Moena, che rappresenterebbe per tutti un problema da gestire), così che possa anche partire per la tournèe internazionale con la squadra bianconera.

Si deve trovare una quadra e sembra che si possa arrivare all'obiettivo con un pagamento solo cash, rinviando ad un secondo tempo il discorso contropartite (da gestire quindi eventualmente su binari separati), perchè su Pjaca sembrerebbe che sia il giocatore che la Juve non vogliano trattare, mentre su Sturaro il giocatore si è detto possibilista sul trasferimento, ma Marotta non vuole cederlo, almeno per ora.

Una volta incassati i circa 40 milioni di euro del cartellino di Berna, Corvino, che nel frattempo ha acquistato diversi giovani, passerà a muoversi su nomi più conosciuti e pronti per l'immediato. Arriverà 1 centrocampista centrale importante ed un esterno d'attacco di livello e, se anche Kalinic alla fine dovesse partire, pure un attaccante titolare. Simeone rimane sempre il favorito in questo senso, ma il Genoa non può aspettare in eterno, considerando le altre squadre interessate.

Giancarlo Sali