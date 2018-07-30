Sky, Pjaca: la Juve apre al prestito con diritto di riscatto. A Firenze anche Sturaro a titolo definitivo?
In questi minuti Pantaleo Corvino ha incontrato il Ds della Juventus Fabio Paratici a Milano. Per Pjaca incontro chiarificatore e secondo Sky Sport 24, la Juventus manderà Pjaca a Firenze in prestito...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 20:24
In questi minuti Pantaleo Corvino ha incontrato il Ds della Juventus Fabio Paratici a Milano. Per Pjaca incontro chiarificatore e secondo Sky Sport 24, la Juventus manderà Pjaca a Firenze in prestito con diritto di riscatto, solo se in questa trattativa verrà insistito anche il centrocampista Sturaro che arriverebbe a Firenze a titolo definitivo. Seguiranno sviluppi.