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Sky, Pjaca: la Juve apre al prestito con diritto di riscatto. A Firenze anche Sturaro a titolo definitivo?

In questi minuti Pantaleo Corvino ha incontrato il Ds della Juventus Fabio Paratici a Milano. Per Pjaca incontro chiarificatore e secondo Sky Sport 24, la Juventus manderà Pjaca a Firenze in prestito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 20:24
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In questi minuti Pantaleo Corvino ha incontrato il Ds della Juventus Fabio Paratici a Milano. Per Pjaca incontro chiarificatore e secondo Sky Sport 24, la Juventus manderà Pjaca a Firenze in prestito con diritto di riscatto, solo se in questa trattativa verrà insistito anche il centrocampista Sturaro che arriverebbe a Firenze a titolo definitivo. Seguiranno sviluppi.

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