Bufera su Sturaro, insulta un ragazzino napoletano: "Gomorra di merda sto qui con tua mamma"

Bufera social attorno a Stefano Sturaro. Dopo la vittoria contro il Napoli dello scorso 1 dicembre, il centrocampista della Juventus si infatti è reso protagonista di un duro scambio di battute con un...

Bufera social attorno a Stefano Sturaro. Dopo la vittoria contro il Napoli dello scorso 1 dicembre, il centrocampista della Juventus si infatti è reso protagonista di un duro scambio di battute con un tifoso napoletano. Un ragazzo di 12 anni che su Instagram aveva commentato la foto di una fan page bianconera con la scritta "Juve m...a".

Un gesto che ha fortemente irritato il 24enne bianconero, che a quel punto ha reagito in maniera pesante apostrofando il 12enne "Gomorra". Per poi rincarare la dose: "Stai buono che ti faccio fare una figura di m...a che nemmeno ti immagini: poi piangi per tre giorni. Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c...o, ritardato che non sai altro (...). Sono qui con tua mamma...". Il fratello del ragazzo non ci sta: "Non è logico che un calciatore pieno di soldi e di fama se la prenda, via social, con un ragazzino di 12 anni che sogna di fare il calciatore".

Di seguito gli screenshot della conversazione, pubblicati da FanPage.it.