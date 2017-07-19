Non solo viola: la Juve ora offre Pjaca e Sturaro anche alla Lazio, per arrivare a Keita
Non solo Fiorentina: la Juventus, dopo che l'affare Schick è naufragato, si è buttata su Keita della Lazio. E, per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, ecco che i bianconeri, secondo quan...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 16:23
Non solo Fiorentina: la Juventus, dopo che l'affare Schick è naufragato, si è buttata su Keita della Lazio. E, per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, ecco che i bianconeri, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, avrebbero inserito nell'offerta complessiva anche i cartellini di Marko Pjaca e Stefano Sturaro, già offerti a Corvino.