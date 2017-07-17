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Pedullà: "Il Milan non ha mai fatto offerte per Kalinic. Sturato e Pjaca non vogliono andare alla Fiorentina"

La Juventus vuole chiudere l'operazione per Bernardeschi entro mercoledì. Kalinic alla fine sarà venduto per 30 milioni" così Pedullà a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 15:14
Pedullà: "Il Milan non ha mai fatto offerte per Kalinic. Sturato e Pjaca non vogliono andare alla Fiorentina" -
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Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Kalinic sarà ceduto dalla Fiorentina ai soldi che chiede la società viola. Il Milan non ha mai fatto offerte per lui, solo un sondaggio con il suo agente. Niente di più. Ma il calciatore dovrà spiegare questa situazione.

La trattativa per la cessione di Bernardeschi è perfetta, lineare, senza sgarbi tra Fiorentina e Juventus. Sturaro non è convinto di venire a Firenze. È una pista buona per la Fiorentina, come lo sarebbe stata quella per Pjaca. Ma a loro non conviene venire a Firenze.

La Juventus cercherà di chiudere l’acquisto di Bernardeschi per mercoledì, in modo da farlo partire con la squadra giovedì"

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