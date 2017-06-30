Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi
I contatti fra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore proseguono spediti...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 13:26
L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Federico Bernardeschi alla Juventus. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i contatti fra la dirigenza bianconera e l'avvocato Beppe Bozzo proseguano spediti. Tuttavia i bianconeri hanno leggermente ritoccato l'offerta da presentare alla Fiorentina, in quanto l'attuale proposta consisterebbe in 38 milioni di euro più il cartellino di Sturaro.