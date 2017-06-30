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Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi

I contatti fra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore proseguono spediti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 13:26
Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Federico Bernardeschi alla Juventus. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i contatti fra la dirigenza bianconera e l'avvocato Beppe Bozzo proseguano spediti. Tuttavia i bianconeri hanno leggermente ritoccato l'offerta da presentare alla Fiorentina, in quanto l'attuale proposta consisterebbe in 38 milioni di euro più il cartellino di Sturaro.

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