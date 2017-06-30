Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi

I contatti fra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore proseguono spediti...

L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Federico Bernardeschi alla Juventus. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i contatti fra la dirigenza bianconera e l'avvocato Beppe Bozzo proseguano spediti. Tuttavia i bianconeri hanno leggermente ritoccato l'offerta da presentare alla Fiorentina, in quanto l'attuale proposta consisterebbe in 38 milioni di euro più il cartellino di Sturaro.