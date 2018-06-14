Corriere Fiorentino, oltre a Soucek la Fiorentina punta Sturaro della Juve per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino la Fiorentina per rinforzare il centrocampo oltre a Soucek dello Slavia Praga dove vi sono in corso le ultime limature sulla cifra d'acquisizione, po...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino la Fiorentina per rinforzare il centrocampo oltre a Soucek dello Slavia Praga dove vi sono in corso le ultime limature sulla cifra d'acquisizione, potrebbe piombare nuovamente su Sturaro della Juventus. In ogni sessione di calciomercato la Fiorentina una telefonata per il classe '93 la fa e chissà se stavolta sarà quella buona.