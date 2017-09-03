Mercato chiuso, ma Corvino resta in fissa per Sturaro. Nuovo attacco a gennaio se Allegri lo ignora...

Secondo quanto afferma Calciomercato.com, Pantaleo Corvino ha tutt'altro che rinunciato all'idea di portare Stefano Sturaro a Firenze. Anche se la sessione di mercato estiva è chiusa, il direttore gig...

Secondo quanto afferma Calciomercato.com, Pantaleo Corvino ha tutt'altro che rinunciato all'idea di portare Stefano Sturaro a Firenze. Anche se la sessione di mercato estiva è chiusa, il direttore gigliato è pronto a tornare all'assalto a gennaio, con la speranza che i vari Pjanic, Marchisio, Khedira, Matuidi e adesso anche Bentancur, chiudano gli spazi al centrocampista italiano. Se Allegri lo farà giocare poco, la pista sarà percorribile.