TuttoSport, braccio di ferro con la Juve per Pjaca. Corvino non vuole inserire Sturaro
Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, la Fiorentina è al braccio di ferro con la Juventus per Marko Pjaca. Parti distanti, Paratici non vuole cedere il giocatore in prestito con diritto...
Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, la Fiorentina è al braccio di ferro con la Juventus per Marko Pjaca. Parti distanti, Paratici non vuole cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma con obbligo a 23-25 mln da versare nella prossima stagione.
La viola per questioni di budget e dubbi sulle condizioni fisiche del croato vuole il prestito oneroso (2 mln) e diritto di riscatto. Muro contro muro, Corvino non vuole inserire Sturaro nella trattativa come proposto dalla Juventus a titolo definitivo. La Fiorentina dice no anche al prestito secco per via di un'eventuale vincolo con Chiesa.