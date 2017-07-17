Gazzetta, 40 milioni più Sturaro, ogni giorno è quello buono per chiudere la trattativa di Bernardeschi alla Juventus
La Juventus vuole portare il giocatore viola nella tournée negli Stati Uniti, trasferimento ad un passo dalla chiusura. Bernardeschi sarà bianconero
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 09:45
Beppe Marotta vuole portare Federico Bernardeschi nella tournée bianconera negli Stati Uniti. La distanza fra i 40 milioni di prezzo fisso che vuole il club viola e i famosi bonus in più potrebbe essere colmata da Stefano Sturaro e ogni giorno potrebbe essere quello buono per chiudere la trattativa, da qui alle 72 ore che dividono la Juventus dagli Usa. Così riporta La Gazzetta dello Sport.