Ag. Sturaro apre alla cessione: “Vuole di più. Molte società interessate” Occasione per la viola?

Di Sturaro parla a 'Tuttojuve.com' l'agente del centrocampista ligure, Carlo Volpi.Il quale, comunque, non chiude la porta alla possibilità che, una volta concluso il campionato, Sturaro possa anche n...

Di Sturaro parla a 'Tuttojuve.com' l'agente del centrocampista ligure, Carlo Volpi.Il quale, comunque, non chiude la porta alla possibilità che, una volta concluso il campionato, Sturaro possa anche non permanere alla Juventus:"Ad oggi è stravisto dalla dirigenza e dallo staff - le parole di Volpi - poi durante il finale di questa stagione si valuterà il tutto. Ripeto che Stefano è ben felice di rimanere alla Juventus per come è trattato e quello che potrà dare, ha un grandissimo rapporto con lo staff e con la società che non lo ha mai ceduto a fronte di richieste".

Si apre una nuova possibilità per la Fiorentina?

Ripreso da Goal.com