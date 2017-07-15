Corriere dello Sport, Sturaro può arrivare davvero alla Fiorentina, operazione slegata da quella di Bernardeschi
Il calciatore italiano vorrebbe venire a Firenze per conquistare un posto nel mondiale del prossimo giugno
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2017 12:10
Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina Stefano Sturaro può davvero arrivare alla Fiorentina, in un’operazione slegata da quella che farà fare il percorso inverso a Bernardeschi. Piace a Pioli, pure a Corvino per la sua duttilità e la trattativa è ben impostata. Sturaro ha bisogno di giocare, per provare a convincere Ventura in vista del Mondiale.