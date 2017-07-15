Corriere dello Sport, Sturaro può arrivare davvero alla Fiorentina, operazione slegata da quella di Bernardeschi

Il calciatore italiano vorrebbe venire a Firenze per conquistare un posto nel mondiale del prossimo giugno

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina Stefano Sturaro può davvero arrivare alla Fiorentina, in un’operazione slegata da quella che farà fare il percorso inverso a Bernardeschi. Piace a Pioli, pure a Corvino per la sua duttilità e la trattativa è ben impostata. Sturaro ha bisogno di giocare, per provare a convincere Ventura in vista del Mondiale.