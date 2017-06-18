Da Roma, la Fiorentina vuole Stefano Sturaro della Juventus. Anche Lazio, Atalanta e Everton sul giocatore
La Lazio vuole prendere il centrocampista bianconero ma la concorrenza della Fiorentina spaventa Tare. Sturaro è in uscita dalla Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 18:35
Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica romana "Città Celeste" la Fiorentina vorrebbe il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, che è anche un obiettivo della Lazio per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore piace a Tare che lo vede come perfetto vice Parolo, ma la concorrenza spaventa e non poco il ds biancoceleste. Sul calciatore anche Atalanta ed Everton.