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Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola"

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 13:37
Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola" -
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Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina: "..durante lo scorso mercato sono arrivate varie offerte, sia dall'Italia che dall'estero. Mi ha chiamato la Fiorentina ma la trattativa non è partita, visto che la Juventus ha subito affermato la volontà di trattenere il giocatore. Anche Sturaro è stato contento di restare".

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