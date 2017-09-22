Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola"
Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 13:37
Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina: "..durante lo scorso mercato sono arrivate varie offerte, sia dall'Italia che dall'estero. Mi ha chiamato la Fiorentina ma la trattativa non è partita, visto che la Juventus ha subito affermato la volontà di trattenere il giocatore. Anche Sturaro è stato contento di restare".