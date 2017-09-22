Ag. Sturaro: "In estate il giocatore vicino ai viola"

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'agente di Sturaro Carlo Volpi. Queste le sue parole che riguardano la Fiorentina: "..durante lo scorso mercato sono arrivate varie offerte, sia dall'Italia che dall'estero. Mi ha chiamato la Fiorentina ma la trattativa non è partita, visto che la Juventus ha subito affermato la volontà di trattenere il giocatore. Anche Sturaro è stato contento di restare".