Ag. Sturaro: "Difficile che lasci la Juve a gennaio, se lo fa è per andare all'estero"

Carlo Volpi, agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, chiude le porte ad un possibile approdo del giocatore in maglia viola a gennaio, parlando a Radio Sportiva. "Ha tante richieste,...

Carlo Volpi, agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, chiude le porte ad un possibile approdo del giocatore in maglia viola a gennaio, parlando a Radio Sportiva. "Ha tante richieste, sia dall'Italia che dall'estero - commenta - ma ogni volta la Juve mi dice che non vuole cederlo, perché il ragazzo ha il dna bianconero. Certo, una possibilità che vada via a gennaio resta sempre. Italia o estero? Più probabile la seconda, anche per essere sicuro di giocare ed essere gratificato. In Italia ci sono squadre del cuore come il Genoa, ma è troppo presto per tornarci ora".