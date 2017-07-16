Gazzetta, Sturaro alla Fiorentina, Bernardeschi alla Juventus. La volontà è quella di chiudere entro giovedi
Alla Fiorentina dovrebbe andare una cifra vicina ai 40 milioni di euro. E la società bianconera vuole chiudere prima di partire per l'America
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 11:31
Secondo La Gazzetta dello Sport Stefano Sturaro andrà alla Fiorentina mentre Federico Bernardeschi è ormai destinato alla Juventus. Allegri stima molto il centrocampista, ma la viola che lo porta a Firenze per avere il numero 10 della Fiorentina sarebbe tracciata. Resta da stabilire la parte fissa (dovrebbe essere una cifra vicina ai 40 milioni). La Juventus vorrebbe chiudere entro giovedì, quando partirà per la trasferta statunitense.