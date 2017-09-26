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Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi

La prestazione del colombiano contro la Dea non ha soddisfatto Pioli, che avrebbe richiesto urgentemente rinforzi. Ecco i nomi

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
26 settembre 2017 12:18
Sanchez non ha convinto, Fiorentina corta a centrocampo. Pioli chiede rinforzi - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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La squalifica di Badelj ha messo a nudo delle carenze a livello di qualità della Fiorentina a centrocampo. La posizione di Benassi ancora non ben definita e la prestazione di Sanchez, nettamente insufficiente ha convinto Pioli a chiedere al DG Corvino di muoversi per cercare eventuali rinforzi da prendere durante la finestra del mercato di gennaio.

Ecco allora che Corvino potrebbe tornare a sondare situazioni già conosciute. In particolare infatti è da tenere in considerazione tra i papali nuovi acquisti Stefano Sturaro. La Juventus nella finestra di mercato estiva non lo ha voluto cedere nonostante la pressione della Fiorentina. Anche il giocatore non era molto convinto della destinazione ma la situazione sembra essere cambiata. Lo scarso utilizzo del giocatore nella stagione del mondiale infatti potrebbe spingerlo a cambiare aria ed a richiedere la cessione al club bianconero. Per il giocatore Firenze potrebbe essere una piazza ideale dove rilanciarsi. Sviluppi nei prossimi mesi, con Pioli che non vedrebbe l'ora di abbracciare il giocatore.

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