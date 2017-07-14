Di Marzio, la Juventus per avere Bernardeschi è pronta ad offrire Sturaro alla Fiorentina
Niente Pjaca o Rincon, la Juventus vuole dare Sturaro in cambio di Bernardeschi Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 15:55
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale la Juventus adesso vuole chiudere per Bernardeschi e probabilmente ci sarà l'inserimento di Sturaro nell'operazione, visto che la Fiorentina che aveva chiesto Pjaca ma incassando il 'no' di club e giocatore.