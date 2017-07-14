Di Marzio, la Juventus per avere Bernardeschi è pronta ad offrire Sturaro alla Fiorentina

Niente Pjaca o Rincon, la Juventus vuole dare Sturaro in cambio di Bernardeschi Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale la Juventus adesso vuole chiudere per Bernardeschi e probabilmente ci sarà l'inserimento di Sturaro nell'operazione, visto che la Fiorentina che aveva chiesto Pjaca ma incassando il 'no' di club e giocatore.