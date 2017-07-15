Pedullà: "Sturaro non può entrare nell'operazione di Bernardeschi perché la Juventus lo valuta 20 milioni"

Kalinic va al Milan solo se saltano Belotti o Aubameyang. Mi aspetto due grandi colpi dalla Fiorentina" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Kalinic al Milan solo se saltano Belotti o Aubameyang. Su Bernardeschi stiamo andando allo sfinimento. Chiunque può prendere Simeone ma il Genoa lo valuta tanto.

Penso che alla Fiorentina due giocatori importanti possano arrivare. Immagino un esterno offensivo a caccia di rivalutazione come Jesè, oppure l’attaccante che ha già dato prova delle sue qualità come Simeone.

A centrocampo mi aspetto un paio di colpi di mercato. La valutazione di Sturaro è tra i 15 e i 20 milioni di euro. Magari per la Fiorentina la sua valutazione è 10, e nell’affare Bernardeschi farebbe saltare il banco. Per questo io mi immagino due trattative staccate al momento"