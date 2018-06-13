Chi è David Hancko? Difensore centrale all'occorrenza terzino con un bel sinistro dalla distanza

In questi minuti rilanciata sia da Sky Sport (LEGGI QUI) che da Alfredo Pedullà (LEGGI QUI) e da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe preso il difensore dello Zilina David Hancko, slovacco classe...

A cura di Gabriele Caldieron 13 giugno 2018 15:17

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