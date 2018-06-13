Chi è David Hancko? Difensore centrale all'occorrenza terzino con un bel sinistro dalla distanza
In questi minuti rilanciata sia da Sky Sport (LEGGI QUI) che da Alfredo Pedullà (LEGGI QUI) e da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe preso il difensore dello Zilina David Hancko, slovacco classe...
In questi minuti rilanciata sia da Sky Sport (LEGGI QUI) che da Alfredo Pedullà (LEGGI QUI) e da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe preso il difensore dello Zilina David Hancko, slovacco classe '97 per una cifra di 3.5mln più bonus.Già nel giro della Nazionale slovacca U21.
Alto 1.88, fa della duttilità la sua forza: nasce come difensore centrale ma si adatta ben volentieri a fare il terzino laterale sinistro, visto il suo preciso mancino, con il quale spesso tenta la conclusione dalla distanza raggiungendo buoni risultati. Abile anche nei cross al centro.
Nella scorsa stagione tra campionato e coppe con lo Zilina (quarto al termine della stagione), ha disputato 32 presenze condite da 4 reti e 4 assist.
Gabriele Caldieron