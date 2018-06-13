Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al Pentasport: "Confermo l'arrivo a sorpresa di Hancko a Firenze. L'operazione è vicina alla chiusura sulla base di tre milioni e mezzo più bonus...

A cura di Redazione Labaroviola 13 giugno 2018 14:19

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