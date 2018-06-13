Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."
Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al Pentasport: "Confermo l'arrivo a sorpresa di Hancko a Firenze. L'operazione è vicina alla chiusura sulla base di tre milioni e mezzo più bonus...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 14:19
Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al Pentasport: "Confermo l'arrivo a sorpresa di Hancko a Firenze. L'operazione è vicina alla chiusura sulla base di tre milioni e mezzo più bonus. Per me Meret è un’operazione che andrà in porto, c’è stata un’apertura dell’Udinese, c’è già quella del ragazzo, oltre al grande interesse della Fiorentina. Per volontà reciproca ha grosse possibilità di andare in porto. Su Pjaca invece non si è mossa una foglia da parte di altri club."