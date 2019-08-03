CorSport, per Hancko si ipotizza un ritorno ad Empoli dopo l'accordo saltato con lo Sparta Praga
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport giovedì scorso sembrava fatto il passaggio in prestito di David Hancko allo Sparta Praga. Qualcosa poi è successo perchè gli annunci ufficiali non sono a...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 13:06
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport giovedì scorso sembrava fatto il passaggio in prestito di David Hancko allo Sparta Praga. Qualcosa poi è successo perchè gli annunci ufficiali non sono arrivati. Si ipotizza un suo possibile ritorno all'Empoli che gli garantirebbe una maglia da titolare. Una soluzione che gradirebbe maggiormente anche la Fiorentina per poter visionare più facilmente il giovane slovacco.