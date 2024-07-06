Moretto: "La Fiorentina ha offerto 10 milioni allo Sparta Praga per Vitík. È tra gli obiettivi principali se parte Milenkovic"

Nel caso in cui dovesse partire Milenkovic, tra i preferiti in casa viola c'è Martin Vitik, centrale ceco 2003, valutato quasi 20 milioni

Secondo quanto riportato sul suo profilo di X, Matteo Moretto rivela che la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale allo Sparta Praga per il difensore centrale classe 2003 Martin Vitík. L'offerta dovrebbe essere di 10 milioni di euro più bonus. Il difensore ceco è uno dei principali obiettivi in caso di cessione di Nikola Milenković.

Il giovane difensore dello Sparta Praga, in questa stagione, ha segnato 5 reti, di cui una in Europa League. Per la squadra ceca, Vitík è un giocatore molto importante, con una valutazione che si avvicina ai 20 milioni di euro. Inoltre, a gennaio era stato accostato anche al Napoli.

Gazzetta: "Gudmundsson per ora solo un idea, manca l'offerta da parte dei viola"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-scrive-gudmundsson-alla-fiorentina-e-unidea-che-non-si-e-trasformata-ancora-nellofferta/259774/