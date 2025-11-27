Vanoli: “Partita importante per classifica e morale, mi aspetto tanto da tutti. Ho scelto di dare stabilità”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Aek Atene. Queste le sue parole:

Quali sono le sue emozioni per il suo esordio europeo?

“Sicuramente sono emozionato ma la nostra voglia di uscire da questa situazione non mi fa pensare a questo. Sono concentrato sulla partita, è importante per la classifica, per il risultato e per il morale. Serve per dare continuità e ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione”.

Si affida ai senatori stasera

“Mi aspetto tanto da tutti compreso me stesso. Ho scelto di dare stabilità, un giocatore esperto sa come vivere queste situazione e come ho detto ieri deve aiutare il gruppo e il compagno”.

Cosa sta cercando e trovando in queste prime settimane di lavoro?

“Quando entri bisognava guardare la realtà ma i ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire e dobbiamo partire dalle cose semplici ma fatte bene. Vivere azione su azione e fare tutto di squadra: compattezza e sofferenza. Perché con queste doti ne possiamo uscire”.