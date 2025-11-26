L’AEK Atene è una squadra “italiana”: pochi gol segnati e pochissimi subiti, 9 vittorie per 1-0

Si giocherà domani sera al Franchi la partita tra Fiorentina e AEK Atene valevole per la 4° giornata della fase a campionato di Conference League. L’AEK Atene ha un valore di mercato di 70 milioni ed il suo calciatore più prezioso è il centrocampista Pineda che vale 7 milioni.

La squadra di Atene è una squadra estremamente italiana, innanzitutto ci sono tantissimi ex Serie A: ben 6. Uno di questi è l’ex Fiorentina Luka Jovic oltre a lui Joao Mario (che domani non ci sarà), Strakosha, Pereira, Marin e Brignoli. Ma è una squadra molto italiana anche nel modo di giocare. Infatti l’AEK Atene è 3° in campionato a 3 punti dalla vetta, grazie soprattutto ad una super difesa. Infatti sono solo 7 i gol subiti, la migliore del campionato con Olympiakos e Paok. Però l’attacco fatica ad incidere, appena 12 gol, uno dei peggiori in Grecia. Infatti l’AEK Atene ha già raccolto 9 vittorie per 1-0 in questa stagione.

Una squadra che però si difende molto tenendo il pallone: 60% di possesso palla medio in tutte le competizioni. Un gioco che però non paga in Europa dato che in Conference ha raccolto appena 4 punti giocando già 2 partite in casa. Pesa la sconfitta per 3-1 con il Celje di Rieira e il pareggio casalingo con lo Shamrock Rovers. Domani dunque l’AEK non potrà sbagliare l’atteggiamento, una cosa che non sbaglia quasi mai. Infatti nelle 9 vittorie per 1-0 il gol è arrivato sempre nella seconda metà di gara e spesso nell’ultimo terzo di partita con gol anche all’ultimo tuffo.

Servirà dunque una Fiorentina attenta, capace magari di andare in vantaggio e costringere i greci a mollare un po’ gli ormeggi. Tenere sempre l’attenzione alta, una vittoria serve alla Fiorentina per fare morale e arrivare a Bergamo in un mini momento positivo nonostante l’ultimo posto. Occhio soprattutto al gol dell’ex di Jovic che già lo scorso anno ci ha punito ed ha rischiato di costarci caro