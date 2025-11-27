La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l’Olympiakos

I precedenti tra la Fiorentina e le squadre greche nelle competizioni europee sono otto con la dolorosa finale persa di Atene nel 2024 a spiccare su tutti. La squadra viola di Italiano cadde 1-0 con il gol di El Kaabi nei supplementari che spezzò il sogno di vincere nuovamente un trofeo che manca ancora dal 2001.

Gli altri precedenti sono legati principalmente al Paok Salonicco con 4 sfide in Europa League nel 2014/15 e nel 2016/17 con due pareggi, un successo in Grecia firmato da Vargas e una sconfitta interna per 2-3 dove Babacar e Bernardeschi andarono a segno. Inoltre, esiste una sfida passata contro gli avversari di stasera, infatti i viola di Prandelli pareggiarono 1-1 ad Atene contro l’Aek in una gara parte del girone eliminatorio della Coppa Uefa grazie al gol di Osvaldo.

L’ultimo precedente europeo contro una squadra greca è la doppia sfida contro il Panathinaikos nella scorsa stagione dove la formazione di Palladino venne sconfitta all’andata 3-2 negli ottavi di Conference per poi ribaltare il conto al Franchi grazie ad un 3-1 che spinse avanti i gigliati fino poi alla semifinale col Betis.